День Русского географического общества состоится на фестивале "Первозданная Россия"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. День Русского географического общества (РГО) пройдет в субботу в рамках фестиваля "Первозданная Россия". Гостей ждут лекции и мастер-классы, сообщает пресс-служба общества.

Фестиваль "Первозданная Россия" проходит в московском Гостином дворе с 17 января по 16 февраля.

"15 февраля на фестивале "Первозданная Россия" состоится День Русского географического общества. Гостей праздника ждет множество интересных встреч, кинопоказов и мастер-классов и викторин, которые продлятся до самого вечера", - говорится в сообщении.

Так, председатель комиссии этнографии, антропологии и археологии МГО РГО Стефания Дзини и ученый секретарь комиссии Никита Хохлов расскажут об итогах русско-итальянского проекта и многогранной судьбе генуэзских крепостей, а путешественник Андрей Федорович прочтет лекцию об экспедиции в Лаос и Бирму.

"В рамках Дня РГО состоится предпремьерный показ фильма "Зона смерти - Нанга-Парбат" о восхождении на один из самых опасных восьмитысячников мира, расположенный в северо-западной части Гималаев", - добавляется в сообщении.

"Первозданная Россия" - это не только крупнейшая в стране выставка фотографий дикой природы, но и просветительская площадка, на которой проходят творческие встречи, научно-популярные лекции, мастер-классы и показы новейших документальных фильмов. В рамках фестиваля рождаются экологические проекты, проводятся круглые столы, на которых обмениваются опытом ученые, фотографы и специалисты по охране окружающей среды. Главная задача фестиваля, по словам организаторов, - показать богатство природы России и сформировать интерес к его сохранению.