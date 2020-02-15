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Трамп поблагодарил власти Камбоджи за то, что они согласились принять лайнер Westerdam

На его борту находились более 1,4 тыс. пассажиров

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поблагодарил в пятницу власти Камбоджи за то, что они разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт королевства.

"Спасибо замечательной Камбодже за то, что она приняла в свой порт лайнер Westerdam [американской компании] Carnival Cruise Lines. США будут помнить вашу любезность", - написал глава Белого дома у себя в Twitter.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на инфицирование коронавирусом. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Согласно списку пассажиров, на борту круизного лайнера находились восемь россиян. Как сообщили ранее ТАСС один из пассажиров судна - российский гражданин Алексей Дмитриев - всех россиян, прибывших в Камбоджу на борту Westerdam, организаторы круиза обещали отправить на родину 15 февраля.

Теги
СШАКамбоджаТрамп, ДональдКитайская вирусная пневмония
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