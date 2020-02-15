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Посольство РФ в Британии прокомментировало заявления о "притеснении христиан" в России

Ранее замглавы МИД Великобритании Хизер Уилер упомянула Россию в ходе дебатов в парламенте о притеснении христиан в мире, но при этом не привела каких-либо подробностей
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© Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании выразило недоумение относительно заявления замглавы МИД страны Хизер Уилер о том, что в России якобы не соблюдаются права христиан, усмотрев в этих словах попытку политизировать тему религии и веры. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя посольства.

Свое заявление Уилер сделала во время выступления в британском парламенте 6 февраля, упомянув Россию в рамках дебатов о притеснении христиан в мире. Никаких доказательств своих утверждений или каких-либо подробностей она не привела.

"Это заявление вызывает у нас, по меньшей мере, недоумение. Православные христиане составляют подавляющее большинство российских верующих. Строятся сотни новых храмов, Русская православная церковь (РПЦ) играет активную роль в обсуждении общественно значимых вопросов. Созданы все условия для свободного исповедания религии последователями других христианских церквей", - сказал дипломат.

"Свидетельством признания возрождения христианских духовных ценностей и весомой благотворной роли РПЦ в России и мире стали встречи патриарха Кирилла с главой Римско-католической церкви папой Франциском и с главой Англиканской церкви королевой Елизаветой II в 2016 году. Нам неизвестно, чтобы в ходе этих встреч ставился вопрос о дискриминации христиан в России. Нет речи об этом и в отчетах личных представителей действующего председателя ОБСЕ по борьбе с расизмом, ксенофобией и дискриминацией", - добавил он, заметив, что "это в равной мере относится к проблеме религиозной и расовой нетерпимости в отношении представителей других вероисповеданий".

"В то же время вынуждены отметить, что в самой Великобритании хорошо известны проблемы религиозной нетерпимости, в том числе антисемитизма и исламофобии", - обратил внимание представитель посольства РФ.

"Провозглашая решимость отстаивать права христиан, британские партнеры на деле политизируют этот вопрос, о чем свидетельствует тот факт, что к числу главных нарушителей они относят, например, Китай, КНДР и Иран. Призываем Лондон приступить к сотрудничеству в решении накопившихся реальных проблем христиан, прежде всего на Ближнем Востоке. Работа действительно предстоит большая, ее результаты зависят от слаженных усилий многих стран", - сказал он.

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