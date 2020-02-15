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Китайская вирусная пневмония
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Число зараженных новым коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс.

Умерли 1457 человек, выздоровели 4774 жителя
Описание
© EPA-EFE/YUAN ZHENG

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 54,4 тыс., 1457 человек из них умерли, выздоровели 4774 жителя. Об этом сообщил в субботу комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

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В пятницу утром власти проинформировали более чем о 51,9 тыс. заболевших, 1318 (с учетом скорректированной статистики) жертвах и 3862 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил около 2,67% вместо 2,53% днем ранее.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в Ухане (административном центре Хубэя), считающемся главным источником распространения заболевания, превысило 37,9 тыс. На втором месте - Сяогань (3,1 тыс. зараженных), на третьем - Хуанган (2,8 тыс. инфицированных). Еще в четырех городах региона показатель превышает 1 тыс. человек.

Кроме того, в провинции насчитывается более 5,5 тыс. человек с подозрением на вирус, они помещены в карантин. Под наблюдением медиков также находятся свыше 77,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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