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СМИ: в Уругвае 14 человек умерли от лихорадки денге с начала 2020 года

Рост заболеваемости также наблюдается в Аргентине, Бразилии и Парагвае

ТАСС, 15 февраля. По меньшей мере 14 человек умерли с начала года от лихорадки денге в Уругвае, сообщает в пятницу газета Observador со ссылкой на данные Министерства здравоохранения южноамериканской страны.

Отмечается, что власти страны усилили меры по выявлению заразившихся и рекомендуют гражданам страны дважды в неделю очищать с помощью хлора емкости для воды, а также не хранить бесхозные емкости, которые могут накапливать воду и служить питательной средой для комаров, переносящих вирус.

Рост заболеваемости лихорадкой денге также наблюдается в Аргентине, Бразилии и Парагвае.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

Теги
АргентинаБразилияПарагвайУругвай
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