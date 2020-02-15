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Китайская вирусная пневмония

Сотрудники Facebook, Amazon, Google и ВОЗ обсудили борьбу с дезинформацией о коронавирусе

Стороны отметили, что обеспокоенностью людей из-за коронавируса пользуются в интернете мошенники или недобросовестные предприниматели

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Представители более десяти американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon и Google, обсудили с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

Как заявил его журналистам представитель Facebook, консультации состоялись в городе Менло-Парк (штат Калифорния), где находится головной офис этой корпорации. Мероприятие было организовано ВОЗ. Ее сотрудники рассказали представителям компаний о предпринимаемых усилиях по борьбе с распространением вируса.

Как констатируется в материале, больше всего времени на встрече уделили обсуждению мер, необходимых, чтобы прекратить распространение данных о коронавирусе, которые не соответствуют действительности. В публикации отмечается, что обеспокоенностью людей из-за коронавируса, в частности, пользуются в интернете мошенники или недобросовестные предприниматели.

В материале приводятся слова представителя ВОЗ Энди Пэттисона, который участвовал в консультациях. Он отметил, что предложил технологическим компаниям, которым принадлежат соцсети, содействие со стороны ВОЗ в проверке публикаций, касающихся коронавируса, на достоверность.

По сведениям телеканала, в число участников консультаций также входили представители Twitter, YouTube, компаний Apple, Uber.

Теги
СШАКитайская вирусная пневмония
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