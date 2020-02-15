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Бросивший детей в Шереметьево мужчина вылетал за ними в Комсомольск, когда его задержали

В суде 15 февраля решится вопрос об избрании Виктору Гаврилову меры пресечения в виде ареста

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Бросивший своих детей в аэропорту Шереметьево Виктор Гаврилов направлялся к сыновьям в Комсомольск-на-Амуре, когда его задержали в аэропорту Хабаровска. Об этом он рассказал журналистам в субботу перед заседанием суда по его делу.

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"Летел за детьми", - сказал Гаврилов.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). После случившегося мужчина явился к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной. После допроса в СК его отпустили под обязательство о явке, а затем задержали в аэропорту. В субботу будет рассмотрен вопрос об избрании Гаврилову меры пресечения в виде ареста.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, бросил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. В результате было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности несовершеннолетних. Сейчас жизни и здоровью братьев ничего не угрожает, они находятся в Комсомольске-на-Амуре, мама забрала мальчиков к себе.

Теги
РоссияРостовская областьХабаровский край
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