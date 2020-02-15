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Минюст Канады не будет комментировать запрос СК РФ по делу экс-пособника нацистов

В ведомстве отметили, что информация об этом конфиденциальна

ОТТАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Канадское Министерство юстиции не будет как-либо комментировать запрос Следственного комитета РФ по делу проживающего в Канаде экс-пособника нацистов, которого в России подозревают в причастности к убийству воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"У Канады и России есть договор о взаимной правовой помощи. Любые запросы, сделанные в соответствии с этим договором, носят конфиденциальный характер, поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть получение соответствующего запроса [от СК РФ] по этому делу", - сказал представитель Минюста.

В пятницу стало известно, что Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении 95-летнего Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде СС-10 "а", принято решение о лишении его ранее выданного гражданства. Оберлендер служил переводчиком. В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 "а" были задержаны и осуждены. Они дали признательные показания. Оберлендеру удалось скрыться сразу же после капитуляции Германии, он смог избежать уголовной ответственности.

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