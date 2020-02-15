Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил. Об этом сообщил в субботу муниципальный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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Аналогичные меры существовали во многих районах Уханя и прежде: людям фактически запретили выходить за пределы квартиры. Тем не менее, как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, с 14 февраля соответствующие методы распространились абсолютно на все части города.

В соответствии с принятым решением, компаунды имеют право покидать только медики, работники сферы транспорта и лица, участвующие в борьбе с пневмонией. На территорию жилого комплекса может попасть только человек, получивший для этого специальное разрешение.

В Пекине в последние дни действуют аналогичные, но менее жесткие ограничения. Попасть во многие жилые комплексы можно только по специальной карточке, которая выдается в одном экземпляре на семью. Войти без нее на территорию компаундов, куда можно попасть только через одни ворота (остальные заблокированы), посторонним лицам практически невозможно.

Согласно последним данным, число зараженных за весь период распространения коронавируса в Ухане превысило 37,9 тыс. человек, погибли 1123, выздоровели 2016.