В ДВФУ выписали из карантина всех китайских студентов

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Все 12 китайских студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), вернувшихся из КНР во время вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, выписаны без признаков болезни после 14-дневного карантина, сообщил ТАСС в субботу проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак. При этом в вузе ждут возвращения из Китая еще 800 своих студентов и преподавателей после открытия границ.

"Мы сегодня выписали последнего пациента из нашего карантинного пункта и снимаем медицинские посты. Теперь будем ждать новых задач. Если студенты снова будут поступать, то мы узнаем об этом заранее и снова развернем работу. Учитывая, что до 1 марта граница закрыта, у медработников есть возможность переключиться на другие задачи", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, карантинный пункт открылся в ДВФУ 29 января, и за время его работы через него прошли 12 человек. Зараженных коронавирусом выявлено не было.

В ДВФУ обучается почти 1,5 тыс. студентов из КНР, большая часть из которых уехала в январе в Китай на время празднования Восточного нового года. По рекомендации Роспотребнадзора департамент международных отношений ДВФУ оповестил находящихся на каникулах китайских студентов о том, что возвращаться в Россию следует не ранее 1 марта. Сейчас пассажирское сообщение с Китаем приостановлено до этого времени.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.