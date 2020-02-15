Во Владивосток доставили главную икону ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Главную икону ВМФ "Святой апостол Андрей Первозванный" доставили в Покровский собор во Владивостоке, сообщает в субботу пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Во Владивосток из Североморска самолетом военно-транспортной авиации доставлена главная икона Военно-морского флота России - образ святого апостола Андрея Первозванного. После встречи в аэропорту "Кневичи" святыню в сопровождении автомашин ВАИ перевезли в Покровский собор столицы Приморского края", - говорится в сообщении.

В храме прошел молебен о процветании российского флота. На службе присутствовали более 100 военнослужащих ТОФ.

Икона пробудет во Владивостоке до 25 февраля в открытом доступе. Потом ее увезут на Камчатку, а затем она вернется во Владивосток до 20 марта.

Икона освящена в Кронштадтском соборе патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Она уже побывала на Балтийском, Северном и Черноморском флотах.