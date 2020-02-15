Историки полагают, что избежавший преследования по делу о геноциде в Ейском детдоме жив

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Историки на Кубани полагают, что избежавший уголовной ответственности по факту событий в Ейском детском доме на Кубани во времена Великой Отечественной войны Гельмут Оберлендер, запрос о котором СК РФ направило в Канаду, до сих пор может быть жив. Об этом сообщила в субботу ТАСС замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

Следственный комитет РФ накануне сообщил, что в Канаду направлен запрос о предоставлении архивных данных на проверяемого на причастность к геноциду в детском доме Ейска на Кубани в 1942 году Гельмута Оберлендера. По данным ведомства, Оберлендер служил переводчиком, в 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и участников карательной операции были задержаны, дали признательные показания, ряд из них были осуждены, а Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия, после капитуляции Германии смог избежать уголовной ответственности. СК РФ также сообщало, что Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в деятельности указанного подразделения, в декабре 2019 года было принято решение о лишении его ранее выданного гражданства.

"Мы полагаем, что он жив до сих пор, и думаем, что он был не офицером зондеркоманды СС-10 "а", а, вполне возможно, был обычным рядовым солдатом, очень молодым. Во всех исторических документах тех лет и показаниях он фигурирует просто как немецкий переводчик, четко говорящий на русском языке. В те годы были государства, которые принимали таких эмигрантов, в том числе Канада. Как мы понимаем, еще в 1960-е годы в отношении него было заведено уголовное дело, но канадская сторона его оправдала, возможно, потому что он мог не принимать участие непосредственно в расправе, а был фактически соучастником", - сказала Сидоренко.

Она уточнила, что один из воспитанников детского дома, которому удалось тогда выжить, писал в книге о воспоминаниях о тех событиях, что к территории детского дома подъехали немецкие офицеры, и переводчик перевел определенную фразу, фамилию переводчика он не упоминал. Сидоренко сообщила, что, по ее мнению, показания очевидцев события строились на том, что они слышали фамилии офицеров, когда те обращались друг к другу, а к солдату могли обращаться без фамилии.

В октябре СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Геноцид" по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Согласно рассекреченным архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома. Историки установили несколько подозреваемых, которые на тот период укоренились от уголовной ответственности.

О преступлении

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора, согласно исследованиям братских могил, дети могли быть погребены либо заживо, либо погибли в результате отравления газом в грузовиках, на которых их перевозили, все убитые имели инвалидность.