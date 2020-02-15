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Китайская вирусная пневмония

В Китае для борьбы с коронавирусом в Хубэе мобилизовали 25,6 тыс. медиков

В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения страны сообщили, что в Ухане работают примерно 80% всех врачей

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Борьба со вспышкой нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая вступила на решающую стадию, все прочие регионы страны направили туда для поддержки уже более 25,6 тыс. медицинских работников.

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Об этом сообщил в субботу замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ван Хэшэн.

"Благодаря непрерывным усилиям и решительным мерам нам удалось с большой эффективностью снизить пик заболевания, ослабить распространение вируса", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, на текущий момент в городе Ухане, откуда началось распространение вызываемого вирусом заболевания, работают примерно 80% всех врачей, мобилизованных из других частей Китая.

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