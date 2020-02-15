США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера у берегов Японии

ТАСС, 15 февраля. Правительство Соединенных Штатов готовит эвакуацию своих граждан с помещенного в карантин в порту японского города Иокогама американского круизного лайнера Diamond Princess, который стал крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Генри Уолка.

По его данным, Госдепартамент США организовал отправку двух самолетов, чтобы около 380 американцев и членов их семей смогли покинуть Японию. Уолк отметил, что команда специалистов CDC занимается оценкой состояния здоровья пассажиров лайнера, и заверил, что тех, у кого будут обнаружены симптомы заболевания, не допустят на борт воздушных судов.

Оба рейса прибудут в США уже в воскресенье. Ожидается, что сначала эвакуированные будут доставлены на базу ВВС Трэвис в Сакраменто, штат Калифорния, где пройдут дополнительную диагностику. Уолк добавил, что некоторые из вернувшихся, вероятно, будут помещены на двухнедельный карантин.

На борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Общее число зараженных на лайнере на данный момент составляет 219 человек, включая работавшего там сотрудника карантинной службы. В настоящее время граждан РФ среди инфицированных нет.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На Diamond Princess действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.