Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль

ТАСС, 15 февраля. Семь российских туристов, путешествовавших на борту круизного лайнера Westerdam, покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль корабль для возвращения на родину. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Камбодже.

По информации дипмиссии, первыми утром Westerdam покинули три туристки из Санкт-Петербурга. Они прибыли в Пномпень и уже вечером вылетят в Бангкок, а оттуда - в Санкт-Петербург. Семья москвичей из четырех человек проведет день в Пномпене и отправится на родину 16 февраля также через Бангкок. В посольстве отметили, что все расходы по возвращению туристов в их страны оператор судна Holland America Line берет на себя.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил в четверг заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.