Котяков: почти четверть общественного транспорта адаптируют для инвалидов к 2025 году

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Доля общественного транспорта, адаптированного для людей с инвалидностью, вырастет в России с 14,1% в 2018 году до 23,8% к 2025 году. Об этом говорится в сообщении Минтруда, которое распространено в субботу.

"Для решения проблемы, связанной с низкой доступностью общественного транспорта, к 2025 году будет закуплено не менее 675 доступных для инвалидов автобусов. Это позволит увеличить долю адаптированного транспорта с 14,1% на конец 2018 года до 23,8% к 2025 году", - цитирует в сообщении пресс-служба министра Антона Котякова.

В ведомстве сообщили, что в субботу правительство России одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на 2021-2025 годы. Всего в программе предусмотрены три подпрограммы. Первая направлена на создание условий доступности приоритетных объектов в сферах образования, организации детского отдыха, общественного транспорта и культуры. Вторая - на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. И третья - на совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы, рассказали в министерстве.