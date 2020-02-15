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Минтруд: все дети-инвалиды получат полный доступ в школы и детсады до конца года

В ведомстве сообщили, что в субботу правительство России одобрило основные направления реализации госпрограммы "Доступная среда" на 2021-2025 годы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дети с инвалидностью в России получат полный доступ к образовательному процессу до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минтруда, которое распространено в субботу.

"По данным Минпросвещения России, к концу 2020 года будут созданы условия, позволяющие обеспечить доступность образовательного процесса обучения для 100% детей-инвалидов в детских садах и школах", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас для детей-инвалидов доступны 7,4 тысячи детских садов, что составляет 18% от их общего количества. А все новые детсады строятся с учетом требований доступности.

В ведомстве сообщили, что в субботу правительство России одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на 2021-2025 годы. Всего в программе предусмотрены три подпрограммы. Первая направлена на создание условий доступности приоритетных объектов в сферах образования, организации детского отдыха, общественного транспорта и культуры. Вторая - на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. И третья - на совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы, рассказали в министерстве.

В рамках госпрограммы в 350 организациях среднего профессионального образования, что составляет 10% от их общего числа, будут созданы условия для обучения инвалидов.

Также специальным оборудованием будет оснащено до 76% (9,52 тыс. из 12 тыс.) организаций дополнительного образования, рассказали в министерстве. Кроме того, планируется создать условия для проведения инклюзивных смен в детских лагерях, в том числе в "Артеке", "Орленке", "Смене", "Океане", сообщили в Минтруде.

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Россия
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