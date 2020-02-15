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Китайская вирусная пневмония

Число заразившихся коронавирусом в японской больнице достигло пяти

Ранее один из врачей был госпитализирован с таким диагнозом в префектуре Вакаяма

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Еще несколько новых случаев заражения коронавирусом подтверждено среди пациентов и персонала больницы в японской префектуре Вакаяма, где один из врачей ранее был госпитализирован с таким диагнозом. Об этом сообщила в субботу администрация префектуры.

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"В общей сложности на данный момент мы подтвердили пять случаев заражения в больнице "Сайсэйкай арида". Мы пока не установили общее число людей, с кем могли контактировать заразившиеся, это довольно сложная работа", - рассказал на пресс-конференции губернатор Вакаямы Нисака Ёсинобу.

Среди заразившихся, помимо врача больницы, - его жена, двое пациентов и хирург.

Ранее власти Вакаямы инициировали полную проверку пациентов и персонала больницы в рамках мер по предотвращению распространения инфекции.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени достигло 263 человек. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
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