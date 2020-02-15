На Валааме откроется визит-центр, рассказывающий о природных парках Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 февраля. /ТАСС/. Новый визит-центр с расширенной информацией о природном парке "Валаамский архипелаг" и других особо охраняемых территориях (ООПТ) Карелии появится на острове Валаам в Ладожском озере. На эти цели республика направила 4 млн рублей, сообщил ТАСС руководитель дирекции ООПТ региона Николай Палагичев.

"Мы сейчас заканчиваем обустройство визит-центра, где, помимо информации о самом Валааме, Ладожском озере, ладожской нерпе, красотах этой территории, планируем рассказывать и о других особо охраняемых природных территориях Республики Карелия. <…> Есть жемчужины, скажем, [водопады в Питкярантском районе] "Белые мосты" и [ландшафтный заказник вокруг одноименного озера в Суоярвском районе] "Толвоярви", - сказал собеседник агентства.

В здании, расположенном рядом с монастырской бухтой, сформируют несколько залов, посвященных лишайникам, которые растут на острове и находятся под охраной, фауне острова, в том числе ладожской нерпе, птицам, обитающим в этой местности. В планах дирекции проводить на базе нового центра экологические занятия для детей и преподавателей школ, колледжей и вузов. Информационную поддержку смогут оказывать научные сотрудники, которые работают на территории заповедника в течение года.

"Это будут либо экскурсионные истории, то есть мы будем обслуживать экскурсионный поток, либо будут мероприятия, которые мы организуем с привлечением сил Петрозаводского госуниверситета или вузов из Санкт-Петербурга. На Валааме есть учебно-научная станция "Валаам" Российского государственного гидрометеорологического университета. Они высказывались, что направление по привлечению туда людей, которым можно было бы провести какие-то мастер-классы, поделиться опытом, им интересно", - отметил Палагичев.

Природоохранная территория заповедника

Помимо работы с визит-центром, в Валаамском заповеднике в 2020 году усилят контроль за соблюдением природоохранного законодательства. В Минприроды Карелии обсудят вопрос о создании отдельного подразделения дирекции региональных ООПТ, что позволило бы направить сотрудников в природный парк для ежедневной работы. В 2020 году к патрулированию территории архипелага привлекут охрану Валаамского монастыря, аналогичные договоренности есть и с представителями МВД и МЧС, которые постоянно находятся на территории острова. Хотя за 2019 год в дирекцию не поступило ни одного обращения о нарушениях на территории парка, это, по словам собеседника агентства, не означает, что их не было. В ходе общения с трудниками и монахами монастыря, местным населением можно получить информацию о свалках, несанкционированных костровищах или вытоптанных лишайниках. Опираясь на их рассказы, дирекция выстроит новые маршруты патрулирования.

"Будет увеличена частота осмотров, количество посещаемых мест. Сам по себе архипелаг достаточно большой, на нем можно проводить пешие, автомобильные патрули, рейды. Но в территорию входят и острова вблизи архипелага. Туда мы планируем добираться водным транспортом", - рассказал Палагичев.

Природный парк Валаамский архипелаг расположен в северной части Ладожского озера. Он состоит из более чем 50 островов, самым крупным из которых является остров Валаам (27,8 кв. км). На островах архипелага устраивают залежки ладожские кольчатые нерпы, занесенные в Красные книги России и Карелии.