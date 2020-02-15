МВД опубликовало новую стратегию борьбы с наркопреступностью

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. МВД России опубликовало для общественного обсуждения проект стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Об этом говорится на официальном портале проектов нормативных правовых актов, где опубликован документ.

"Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года является документом стратегического планирования, разработанным в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере государственной и общественной безопасности", - говорится в документе.

В пояснительной записке к новой стратегии отмечается, что она разработана в связи с тем, что в 2020 году завершает действие прежняя антинаркотическая стратегия страны.

"На основе ежегодного мониторинга наркоситуации, проводимого Государственным антинаркотическим комитетом и антинаркотическими комиссиями в субъектах РФ, осуществлен анализ и прогноз развития наркоситуации в стране на планируемый проектом стратегии период", - говорится в пояснительной записке.

В тексте стратегии содержится определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели, перечислен перечень направлений для ее достижения, прописаны актуальные угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Генеральной целью государственной антинаркотической политики является обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере", - подчеркивается в документе. Стратегия является основой для формирования и реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях скоординированной политики в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту, отмечается в тексте.