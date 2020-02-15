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Минтруд проработает новый проект программы "Доступная среда"

Его должны представить правительству РФ к 15 мая 2020 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минтруду России проработать новый проект государственной программы "Доступная среда" до 2025 года. Новый проект ведомство должно представить правительству уже к 15 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в субботу.

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"Минтруду России (А.О. Котякову) представить до 15 мая 2020 года в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" до 2025 года", - говорится в тексте сообщения.

В рамках госпропрограммы предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов в разных сферах жизни человека с инвалидностью, совершенствование системы реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, а также совершенствование работы системы медико-санитарной экспертизы.

"Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" до 2025 года позволит создать условия для обеспечения инвалидам доступности объектов и услуг практически во всех сферах жизнедеятельности, усовершенствовать систему комплексной реабилитации инвалидов, что будет способствовать успешной интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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