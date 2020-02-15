СМИ: Япония может разрешить эвакуацию иностранцев с карантинного судна Diamond Princess

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Японии после решения США эвакуировать американцев с помещенного в карантин в порту японского города Иокогама круизного лайнера Diamond Princess могут пойти на аналогичные меры и в отношении граждан других стран. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

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Отмечается, что японское правительство открыто к сотрудничеству по этому вопросу в случае поступления предложений об эвакуации со стороны иностранных государств. Проводится ли уже с кем-либо конкретное согласование, агентство не уточняет.

Ранее США объявили, что эвакуируют около 380 своих граждан с борта судна. Для этого в Японию будут направлены два самолета, которые 17 февраля вылетят из Токио и затем приземлятся на военной базе в Калифорнии.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На Diamond Princess действует карантин, который должен продлиться до 19 февраля.

На борту судна находились около 3,7 тыс. пассажиров и челнов экипажа из 50 стран, включая Россию. На данный момент число заразившихся на лайнере составляет 218 человек, они были эвакуированы и госпитализированы. Также карантинное судно разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам. Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени достигло 263 человек.