Дитрих: рекорд движения по Крымскому мосту в 2019 году составил 36,9 тыс. машин в сутки

"Сегодня мы видим, что загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна. В прошлом году зафиксирован рекорд движения по Крымскому мосту - 36 900 автомобилей в сутки", - сказал Дитрих.

ТАМАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Рекорд движения транспортных средств по Крымскому мосту, соединяющему территории Крыма и Краснодарского края, в 2019 году составил 36,9 тыс. автомобилей в сутки. Об этом в субботу на открытии новых стационарных постов ДПС на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Крыма сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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Он уточнил, что необходимо обеспечить комфортное для людей движение по магистрали. В январе в информационном центре "Крымский мост" сообщали, что число автомобилей, пересекших Крымский мост с начала открытия по нему движения, составило 8,7 млн, в том числе почти 950 тыс. грузовиков.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года.

Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года, было запущено движение пассажирских поездов. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.