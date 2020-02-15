До 285 человек выросло число заразившихся коронавирусом на борту лайнера в Японии

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 67 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом в субботу объявил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"Мы выявили еще 67 случаев заражения на судне. Среди них 38 человек не проявляют никаких симптомов заболевания", - сказал он.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 285 человек. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.