{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

До 285 человек выросло число заразившихся коронавирусом на борту лайнера в Японии

Гражданство новых инфицированных не сообщается

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом 2019-nCoV обнаружено еще у 67 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом в субботу объявил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"Мы выявили еще 67 случаев заражения на судне. Среди них 38 человек не проявляют никаких симптомов заболевания", - сказал он.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 285 человек. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Дитрих: рекорд движения по Крымскому мосту в 2019 году составил 36,9 тыс. машин в сутки
По словам министра транспорта РФ, загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС