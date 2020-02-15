Курсанты-зенитчики в Смоленске устроили парад для ветерана Великой Отечественной войны

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Офицеры и курсанты Военной академии войсковой ПВО им. маршала Василевского в поселке Колодня города Смоленска организовали парад в честь ветерана Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"В день рождения, перед домом, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Горбачев, в музыкальном сопровождении Военного оркестра торжественным маршем прошли парадные расчеты Военной академии, воспитанники отрядов ВВПОД "Юнармия". После прохождения курсанты академии с оркестром исполнил песню "Стоим мы на посту", - сообщили в российском военном ведомстве.

После руководство и личный состав Военной академии поздравили ветерана с 96-летием и поблагодарили его за вклад в Победу.

Горбачев с января 1943 года воевал на Волховском фронте связистом. После снятия блокады Ленинграда его батальон связи участвовал в составе фронта в освобождении Карелии в 1944 году. В составе 3-го Прибалтийского фронта участвовал в боях за Кенингсберг. Победу ветеран встретил в Восточной Пруссии, в Кенингсберге.

С 8 августа 1945 года Михаил Горбачев участвовал в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии, до 1947 года продолжал службу на Дальнем Востоке, после чего демобилизовался.

Ветеран является почетным связистом, удостоен ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За победу над Японией", "Жукова", юбилейными медалями.