В Единый реестр самостроев РФ с начала работы внесены первые 60 объектов в ЮФО

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Первые 60 незаконных объектов долевого строительства, возведенных в Южном федеральном округе, внесены в Единый федеральный реестр объектов самовольного строительства, который заработал в России в тестовом режиме с 1 января 2020 года, сообщил ТАСС по итогам открытия в Краснодаре регионального штаба реестра руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

В разных регионах РФ остро стоит проблема незаконного строительства многоквартирных жилых домов, суды выносят решения о сносах объектов, в которых дольщики приобретали жилье. В январе 2020 года Единый федеральный реестр объектов самовольного строительства начал работу в тестовом режиме.

"На сегодняшний день в реестр включено порядка 60 объектов, в основном это Краснодарский край: Сочи, Геленджик и Южный федеральный округ в целом, он у нас ключевой, и в Республике Крым, и Севастополе достаточно много самостроев. Сейчас по ним будут проводиться технические экспертизы государственной структурой "Роскапстрой", важно, что это государственная структура, потому что это гарантия тому, что этот объект безопасен для проживания граждан. На сегодняшний день принято решение о проведении экспертизы по первому объекту в Сочи ЖСК "Русь", он также включен в реестр, после этого мы будем прорабатывать с администрацией Краснодарского края возможность его сохранить", - сказал Моор.

Он отметил, что всего с начала работы Единого реестра на рассмотрение поступило более 2 тыс. заявок на внесение в него объектов, прием заявок продолжается. По словам Моора, на строительство ЖСК "Русь" в Сочи изначально было выдано разрешение, затем оно было отозвано властями. После отзыва разрешения на строительство объект перевели в статус самостроев, суд вынес решение о его сносе. На данный момент дом не достроен. В случае положительного заключения технической экспертизы, с властями Сочи будет обсуждаться возможность завершения строительства и сдачи в эксплуатацию, таким образом появится возможность восстановления прав дольщиков.

Моор сообщал, что на данный момент проведение технических экспертиз возможно за счет средств дольщиков, прорабатывается механизм софинансирования из региональных и муниципальных бюджетов на эти цели. Он добавил, что в реестр могут быть включены объекты, строительство которых началось до конца 2019 года. Его планируют сформировать в течение 2020 года.

О самостроях в Краснодарском крае

Одним из лидеров в России по количеству самостроев и долгостроев является Кубань. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, около 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Больше всего таких объектов в Сочи.

Всего в Краснодарском крае по итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, но по новому решению судов подлежит сносу. Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в интервью ТАСС заявлял, что власти Краснодарского края намерены индивидуально подходить к решению проблем дольщиков, которые приобрели жилье в самостроях, ранее узаконенных по решению судов. Лишать людей единственного жилья в регионе не будут, подчеркивал Алексеенко.