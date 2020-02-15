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Китайская вирусная пневмония

Россиян нет в новой группе заразившихся коронавирусом на судне в Японии

Ранее японские врачи выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на лайнере Diamond Princess

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии подтвердило, что российских граждан нет среди тех, у кого за последние сутки был подтвержден коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Иокогама. Об этом сообщили ТАСС в субботу в дипломатическом представительстве.

"Граждан РФ среди новой группы заразившихся вирусом на круизном судне нет", - отметили в посольстве. Ранее японские врачи выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом на лайнере, а общее число заболевших достигло 285.

По словам министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, в связи с истечением срока карантина с 19 февраля должна начаться операция по эвакуации с лайнера пассажиров, в первую очередь пожилых в возрасте старше 70 лет, у которых не обнаружат симптомов вируса. Сколько именно она продлится, не уточняется. Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени превысило 330 человек.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту.

На судне находились около 3,7 тыс. пассажиров и челнов экипажа из 50 стран, включая Россию. Карантинное судно ранее разрешили покинуть примерно 200 пожилым пассажирам в возрасте старше 80 лет. Также 17 февраля США должны эвакуировать с судна около 380 своих граждан.

Теги
ЯпонияРоссияКитайская вирусная пневмония
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