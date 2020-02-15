В Москве начался митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Согласованный с мэрией Москвы митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ начался в субботу на Суворовской площади, передает корреспондент ТАСС.

На площади собралось несколько сотен человек. Митинг начался с минуты молчания, посвященной протоиерею Всеволоду Чаплину, который умер 26 января.

На митинге присутствуют председатель движения "Новороссия" Игорь Стрелков, полковник ГРУ ГШ ВС РФ в отставке Владимир Квачков.

Организаторы митинга - "Левый фронт", Партия Дела, движения "Новороссия" и "Другая Россия", Объединение перевозчиков России и несколько других организаций.