В Железноводске установят "умные" видеокамеры с функцией распознавания лиц

ПЯТИГОРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц установят в Железноводске Ставропольского края при внедрении системы "Умный город", сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"В городе-курорте монтируются "умные" камеры видеонаблюдения, с функцией распознавания лиц. Они помогут в поиске опасных преступников. Устройство фиксирует объект, обрабатывает информацию и передает ее в ситуационный центр, и если этот человек уже есть в базе правоохранительных органов, то система немедленно уведомляет нас. Занимает это несколько секунд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что таких камер в Железноводске установлено уже более 20. Кроме того, на ставропольском курорте появились камеры, считывающие номерные знаки автомобилей.

По информации пресс-службы, всего в рамках проекта "Умный Железноводск" за порядком на курорте будет следить 78 камер видеонаблюдения, что позволит сделать Железноводск не только "умным", но и безопасным городом.

Платформа "Умный город", разработанная компанией Росатома "Русатом Инфраструктурные решения", впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области, этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития "ООН-Хабитат". Интеграционная платформа использует уже имеющуюся цифровую инфраструктуру городов, обработка и анализ получаемых данных позволяет значительно повысить эффективность управления, принимать более точные и обоснованные решения по стратегии развития города. Железноводск стал одним из первых курортных городов России, где идет внедрение технологий "Умного города".