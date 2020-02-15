{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Железноводске установят "умные" видеокамеры с функцией распознавания лиц

В рамках проекта "Умный Железноводск" за порядком на курорте будет следить 78 камер видеонаблюдения

ПЯТИГОРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц установят в Железноводске Ставропольского края при внедрении системы "Умный город", сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"В городе-курорте монтируются "умные" камеры видеонаблюдения, с функцией распознавания лиц. Они помогут в поиске опасных преступников. Устройство фиксирует объект, обрабатывает информацию и передает ее в ситуационный центр, и если этот человек уже есть в базе правоохранительных органов, то система немедленно уведомляет нас. Занимает это несколько секунд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что таких камер в Железноводске установлено уже более 20. Кроме того, на ставропольском курорте появились камеры, считывающие номерные знаки автомобилей.

По информации пресс-службы, всего в рамках проекта "Умный Железноводск" за порядком на курорте будет следить 78 камер видеонаблюдения, что позволит сделать Железноводск не только "умным", но и безопасным городом.

Платформа "Умный город", разработанная компанией Росатома "Русатом Инфраструктурные решения", впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области, этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития "ООН-Хабитат". Интеграционная платформа использует уже имеющуюся цифровую инфраструктуру городов, обработка и анализ получаемых данных позволяет значительно повысить эффективность управления, принимать более точные и обоснованные решения по стратегии развития города. Железноводск стал одним из первых курортных городов России, где идет внедрение технологий "Умного города".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Единый реестр самостроев РФ с начала работы внесены первые 60 объектов в ЮФО
Одним из лидеров в России по количеству самостроев и долгостроев является Кубань
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС