Пошив национального мужского костюма черкеска включат в компетенции Worldskills в КБР

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Пошив национального мужского костюма черкеска будет включен в перечень компетенций (профессий) регионального чемпионата молодых профессионалов Worldskills в Кабардино-Балкарии (КБР), соревнования пройдут по 22 специальностям, четыре из которых вводятся впервые. Об этом сообщил в субботу и.о. министра просвещения, науки по делам молодежи региона Ауес Кумыков на заседании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата.

"Мы очень серьезно продвинулись с новой компетенцией "Национальный мужской костюм черкеска", в прошлом году это был эксперимент, в этом проведем демонстрационно. Шесть субъектов приедут к нам, будут принимать участие в данной компетенции. Я очень надеюсь, что в будущем году эту компетенцию включим для всех субъектов Российской Федерации", - сказал Кумыков.

Региональный чемпионат в КБР проводится четвертый год, в 2020 году он состоится 24-27 февраля на семи площадках на базе профессиональных колледжей. Соревнования будут проходить по 22 наиболее востребованным и актуальным компетенциям для региона в трех возрастных категориях. "В программу чемпионата в 2020 году включены четыре новые компетенции: "Ортопедическая стоматология", "Кирпичная кладка", демонстрационная компетенция "Промышленное садоводство", в юниорах добавляется новая компетенция "Дошкольное воспитание", - добавил Кумыков.

Ожидается, что в чемпионате примут участие 116 конкурсантов, 172 эксперта, 243 волонтера, в том числе 12 серебряных. Во время чемпионата будет проходить деловая программа с участием министерств, представителей предприятий, фирм и компаний, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для различных сфер экономики республики.

Worldskills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.