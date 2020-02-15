В Москве завершился митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Согласованный с мэрией Москвы митинг оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию РФ завершился в субботу на Суворовской площади без происшествий, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что на площади собрались несколько сотен человек.

На митинге выступили, в частности, председатель движения "Новороссия" Игорь Стрелков, полковник ГРУ ГШ ВС РФ в отставке Владимир Квачков.

На мероприятии собрались представители как левых, так и правых объединений. Митингующие призывали созвать Конституционное собрание и провести референдум по вопросам поправок в Конституцию. Мероприятие прошло без происшествий.

Организаторы митинга - "Левый фронт", Партия Дела, движения "Новороссия" и "Другая Россия", Объединение перевозчиков России и несколько других организаций.