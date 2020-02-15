В Японии заявили, что пути заражения коронавирусом в стране стало невозможно отслеживать

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии столкнулось с ситуацией, при которой способы заражения коронавирусом на территории страны стало невозможно отслеживать. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", - сказал он.

В субботу в Японии был зафиксирован рост общего числа зараженных с 259 до 338 человек. Больше всего новых случаев заражения - 67 - зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама.

Кроме того, восемь новых пациентов с коронавирусом попали в больницы Токио. Все они контактировали с инфицированным таксистом на корпоративном мероприятии в январе. Однако отследить, кого именно мужчина возил по городу в качестве пассажиров, невозможно.

Также рост числа заражений зафиксирован в префектуре Вакаяма, где болезнь была выявлена у врача одной из больниц. На данный момент известно, что он заразил еще четверых человек, включая жену, коллегу по работе и двух пациентов.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.