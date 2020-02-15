ГИБДД не исключила повышения предельной скорости движения по трассе "Таврида" до 110 км/ч

ТАМАНЬ /Краснодарский край/, 15 февраля. /ТАСС/. Предельная разрешенная скорость движения по трассе "Таврида" в Крыму, которая в 2020 году будет полностью введена в эксплуатацию, может быть увеличена до 110 км/ч. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Ранее власти Крыма отмечали, что максимальная скорость по трассе составит 90 км/ч. При этом расчетная скорость движения составляет 120 км/ч.

"Я думаю, что как раз при вводе "Тавриды" можно в дальнейшем повышать скоростной порог как на автострадах - до 110 км/ч. Я думаю, что это тоже будет очень комфортно", - сказал Черников.

Он отметил, что повышение скоростного предела возможно за счет безопасности трассы.