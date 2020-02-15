Больницы острова Хайнань запустили онлайн-платформу по противодействию коронавирусу

ХАЙКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Онлайн-служба по предоставлению медицинских услуг с участием 16 больниц острова Хайнань запустила электронную платформу для оказания противодействия распространению нового коронавируса. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, цель проекта - осуществление диагностики с применением дистанционных методов, позволяющих пациентам минимизировать время пребывания за пределами своей квартиры и на территории зон повышенного риска. Одна из главных особенностей нового сервиса заключается прежде всего в применении технологий искусственного интеллекта и больших массивов данных, которые существенно ускорят работу врачей.

Площадка будет доступна для пациентов 24 часа в сутки и, помимо диагностики, предназначена для предоставления оперативной информации о специфике и мерах защиты от коронавируса. Кроме того, на ней в режиме реального времени будут выкладываться данные о ситуации в области борьбы с пневмонией на острове, с указанием жилых компаундов и мест, где были выявлены инфицированные. Одна из важных функций платформы - официальное опровержение слухов, касающихся вспышки вируса.

Как проинформировали местные власти, новая медицинская онлайн-площадка также будет предоставлять услуги домашнего врача и психолога. Предполагается, что благодаря ей каждый проживающий на Хайнане сможет получить полный объем информации, необходимый для обеспечения максимальной безопасности как себя лично, так и своих близких, и тем самым заметно снизить риск роста числа инфицированных в регионе.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на острове составляет 162 человека, из них вылечились 38 жителей. Ситуация постепенно нормализуется: за минувшие сутки было выявлено только несколько новых случаев инфицирования в двух из 15 основных городов и уездов провинции. Кроме того, в двух административных единицах - в городе Учжишань и уезде Туньчан в центральной части региона - не было зарегистрировано ни одного заболевшего с самого начала выявления вспышки вируса на территории Китая. Благодаря своевременным мерам местные власти довольно успешно борются с распространением пневмонии.