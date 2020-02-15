{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Больницы острова Хайнань запустили онлайн-платформу по противодействию коронавирусу

Одна из ее важных функций - официальное опровержение слухов, касающихся вспышки вируса, отмечает газета "Хайнань жибао"

ХАЙКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Онлайн-служба по предоставлению медицинских услуг с участием 16 больниц острова Хайнань запустила электронную платформу для оказания противодействия распространению нового коронавируса. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, цель проекта - осуществление диагностики с применением дистанционных методов, позволяющих пациентам минимизировать время пребывания за пределами своей квартиры и на территории зон повышенного риска. Одна из главных особенностей нового сервиса заключается прежде всего в применении технологий искусственного интеллекта и больших массивов данных, которые существенно ускорят работу врачей.

Площадка будет доступна для пациентов 24 часа в сутки и, помимо диагностики, предназначена для предоставления оперативной информации о специфике и мерах защиты от коронавируса. Кроме того, на ней в режиме реального времени будут выкладываться данные о ситуации в области борьбы с пневмонией на острове, с указанием жилых компаундов и мест, где были выявлены инфицированные. Одна из важных функций платформы - официальное опровержение слухов, касающихся вспышки вируса.

Как проинформировали местные власти, новая медицинская онлайн-площадка также будет предоставлять услуги домашнего врача и психолога. Предполагается, что благодаря ей каждый проживающий на Хайнане сможет получить полный объем информации, необходимый для обеспечения максимальной безопасности как себя лично, так и своих близких, и тем самым заметно снизить риск роста числа инфицированных в регионе.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом на острове составляет 162 человека, из них вылечились 38 жителей. Ситуация постепенно нормализуется: за минувшие сутки было выявлено только несколько новых случаев инфицирования в двух из 15 основных городов и уездов провинции. Кроме того, в двух административных единицах - в городе Учжишань и уезде Туньчан в центральной части региона - не было зарегистрировано ни одного заболевшего с самого начала выявления вспышки вируса на территории Китая. Благодаря своевременным мерам местные власти довольно успешно борются с распространением пневмонии.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Патриарх Кирилл назвал создание семьи идеалом молодой жизни
Сегодняшние технологии и уровень образования дают возможность сочетать заботу о семье с профессиональной деятельностью, отметил глава РПЦ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС