Патриарх Кирилл назвал создание семьи идеалом молодой жизни

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси заявил, что главной целью в жизни молодых людей должно быть создание семьи. Видеозапись обращения патриарха опубликовал в субботу Telegram-канал патриаршей пресс-службы "Слово Патриарха".

"Не случайно День православной молодежи совпадает с праздником Сретения, потому что идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал, не окончательный идеал. Сегодняшние технологии, сегодняшний уровень образования дает возможность сочетать заботу о семье в том числе и с профессиональной деятельностью. Важно, чтобы наша молодежь умела делать важный акцент на созидании семьи, и при этом, развивая в себе все необходимые и имеющиеся у них способности, достигать тех высот в различных областях жизни, которые им под силу", - сказал он.

День православной молодежи отмечается Русской православной церковью (РПЦ) вместе с праздником Сретения Господня 15 февраля.