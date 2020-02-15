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Распространение коронавируса нового типа

В Таиланде коронавирусом заразился медицинский работник

35-летняя женщина ухаживала за инфицированными пациентами и сама находилась под наблюдением

БАНГКОК, 15 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 34. Об этом было объявлено в субботу на пресс-конференции министерства здравоохранения, которая транслировалась через Facebook.

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"Последним зараженным является медицинский работник, женщина в возрасте 35 лет, - сообщил журналистам представитель ведомства. - Она ухаживала за инфицированными пациентами и [сама] находилась под наблюдением". "Когда у нее появились такие симптомы, как лихорадка и нарушение дыхания, она была немедленно помещена в карантин в институт инфекционных заболеваний", - пояснил он, добавив, что зараженная женщина проживает одна.

"В настоящее время есть еще 24 медработника, которые занимаются лечением пациентов, инфицированных 2019-nCoV, и ни у кого из них не было никаких симптомов, и у них не был обнаружен вирус", - сказал сотрудник Минздрава. Вместе с тем он сообщил, что в субботу еще одна пациентка была выписана из больницы, так как полностью выздоровела. "56-летняя туристка из Китая отправилась сегодня домой", - добавил специалист.

Таким образом, согласно последним данным Министерства здравоохранения Таиланда, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, составляет 34 человека, вылечились 14. Общее число пациентов, находящихся под наблюдением - 804, 119 из которых все еще находятся в больницах.

Теги
ТаиландКитайРаспространение коронавируса нового типа
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