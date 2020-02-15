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ФСО выбрала лучших водителей, но их имена оставила в тайне

Соревнования по скоростному маневрированию прошли на полигоне ведомства в Московской области

СТАРАЯ КУПАВНА /Московская область/, 15 февраля. / ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) России определила лучших водителей Гаража особого назначения (ГОН), обслуживающего первых лиц государства, но традиционно не называет их имена. Соревнования по скоростному маневрированию завершились на полигоне ФСО в Московской области.

"В гонках приняли участие 16 сотрудников ГОН, всех их имена не подлежат публикации, так как это действующие сотрудники", - пояснил в беседе с ТАСС заместитель начальника Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Инструктор-методист Автомобильно-мотоциклетного клуба ФСО Сергей Разговоров, готовый готовит водителей ГОН, в интервью ТАСС признался, что доволен подопечными.

"Очень хорошо выступили, как всегда, продемонстрировали высочайшее мастерство", - оценил он.

Особенности гонки

Перед сегодняшними соревнованиями все желающие водители ГОН прошли отборочные туры, в том числе по стрельбе. Лучшие были допущены на гонки. Пары соревнующихся, как и автомобили, на которых они выступали, определялись жребием. Четвертьфинальные и полуфинальные заезды прошли на автомобилях Mercedes, Volkswagen и Toyota, финальные - на двух седанах Aurus. Каждая пара участников прошла маршрут по кольцевой трассе на время и выполнила в определенной последовательности несколько фигур - "змейка", "объезд препятствия", "разворот", "восьмерка". В финале победитель определялся только по скорости прохождения дистанции.

Разговоров отметил, что в этом году немного изменились условия гонок.

"Впервые были задействованы внедорожники Toyota Land Cruiser, также впервые некоторые автомобили были на шинах с шипами", - уточнил он. "Со стороны кажется, что участники соревнований все делают достаточно медленно, но на самом деле они проходили дистанцию по льду на скорости 80-90 километров в час", - заметил инструктор.

Разговоров подчеркнул, что и он сам, и водители очень довольны новым отечественным автомобилем Aurus.

"Конечно, эта машина не ширпотреб, на дороге и в гонке она показывает себя самым лучшим образом", - сказал специалист.

В субботних соревнованиях участвовали полноприводные седаны Aurus с 8-цилиндровыми двигателями объемом 4400 кубических сантиметров. Их максимальная скорость - 250 километров в час, до 100 километров в час они разгоняются за шесть секунд.

Полигон ФСО

Автодром ФСО, где прошли заезды, был открыт 4 октября 2008 года в Московской области вблизи города Старая Купавна. Общая площадь трассы автодрома составляет 66 тысяч квадратных метров, включая учебно-тренировочный комплекс площадью 48 тысяч квадратных метров, а также спортивное кольцо протяженностью 1,5 км.

Поверхность автодрома имеет "сухую" и смачиваемую при помощи дождевальных установок зоны. Среди уникального оборудования, которым оснащен учебно-тренировочный комплекс, например, участок скользкого покрытия, имеющий коэффициент сцепления, близкий ко льду; плита динамического заноса, позволяющая придавать программируемое боковое ускорение задней оси автомобиля, провоцируя его занос; несколько рядов водных преград, эмитирующих внезапное появление препятствий на пути следования автомобиля; специальная "ванна" протяженностью 60 метров для отработки действий водителя при возникновении аквапланирования. Всем этим специалисты пользуются в теплое время года, а зимой укатанный, утрамбованный снег на всей поверхности ежедневно выравнивается специальной техникой.

Посмотреть нынешние соревнования собрались несколько тысяч человек - вход на полигон ФСО в день итоговых заездов свободный.

Организаторы позаботились, чтобы зрители смогли не только со стороны оценить профессиональное мастерство водителей ГОН, но и проверить собственные силы. Так, самые маленькие гости могли принять участие в конкурсе "ДоГОНяй-ка", ответив на "автомобильные" вопросы, сложив "пазлы" дорожного движения и пройдя скоростное маневрирование, управляя санками на дистанции в 9 метров. Представительниц слабого пола ждал конкурс "АвтоГОНщица". Знатоки правил дорожного движения и самые меткие метательницы дротиков получили право в сопровождении инструктора ГОН проехать на спортивном автомобиле по трассе.

История ГОН

История главного гаража России началась в 1906 году, когда было решено купить автомобили для императорской семьи. В отличие от большинства других структур царского времени, гараж был сохранен после революции, машины и специалисты стали работать на новые власти. Современный Гараж особого назначения продолжает их дело, сохраняя самые высокие требования как к квалификации кадров, так и к обслуживанию техники. 

ГОН входит в структуру ФСО.

С середины 1990-х годов для поездок главы государства использовались автомобили Mercedes. С 2018 года президент России Владимир Путин стал регулярно использовать новый отечественный лимузин Aurus.

Аналогичной машиной пользовался бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а теперь новый председатель правительства Михаил Мишустин.

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