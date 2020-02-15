Минздрав Сингапура сообщил о пяти новых случаях заражения коронавирусом

СИНГАПУР, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сингапура сообщило в субботу о пяти новых случаях заражения коронавирусом на территории города-государства.

"Все инфицированные связаны с предыдущими кластерами распространения вируса. В числе заболевших - местные граждане, а также работающие здесь выходцы из Бангладеш и Китая", - говорится в распространенном в субботу сообщении ведомства. Общее число инфицированных достигло в стране 72 человек.

В Минздраве также указали, что "на сегодняшний день 18 человек выздоровели, состояние шестерых оценивается как критическое".

Власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом в отдельных эпизодах источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.