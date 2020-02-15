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Экс-глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии освобожден из-под ареста

Виорелу Морарю запрещено покидать страну без письменного разрешения судебной инстанции

КИШИНЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в коррупции бывший глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь освобожден из-под ареста и помещен под судебный контроль.

"Морарь освобождается немедленно из зала суда, ему запрещено покидать страну без письменного разрешения судебной инстанции, также он должен уведомлять суд о любом изменении места жительства, появляться в суде всякий раз, когда получает повестку, не связываться с потерпевшей стороной и свидетелями", - цитирует в субботу молдавский телеканал ТV-8 решение, которое зачитала судья Анна Кучереску.

Ранее генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил журналистам, что дело Мораря, которого подозревают в сокрытии причастности к хищению из банков €1 млрд бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, передано в суд. По его словам, у следствия есть данные, что Морарь помешал расследованию хищения из банков и защитил Плахотнюка и людей из его окружения от уголовного преследования.

Стояногло также проинформировал, что против Мораря завели и второе уголовное дело, в котором его обвиняют в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах. Поводом для его открытия стало журналистское расследование.

После своего назначения в ноябре прошлого года Стояногло инициировал проверки в прокуратуре, на которую, по мнению новых властей, опиралась власть Плахотнюка. На окружение олигарха также возлагают ответственность за вывод примерно $1 млрд из банковской системы страны, из-за чего в 2015 году в республике разгорелся громкий скандал. Банковская афера, которую назвали "кражей века", спровоцировала акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. К расследованию было привлечено международное детективное бюро Kroll, которое обвинило некоторых молдавских политиков в краже, однако к ответственности пока никого не привлекли.

Теги
СШАМолдавияПлахотнюк, Владимир Георгиевич
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