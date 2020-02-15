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Предложения по изменениям в Конституции

РПЦ: упоминание Бога в Конституции не противоречит светскому характеру государства

Митрополит Иларион отметил, что предложение об упоминании Бога в Конституции РФ уже нашло поддержку в самых разных сегментах общества

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Противоречий между предложением об упоминании Бога в Конституции и светским характером государства нет, заявил в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Почему это не противоречит светскому характеру государства? Ведь вполне понятно, что в ответ на это предложение сразу прозвучали голоса тех, кто озабочен правами атеистов. <...> У меня есть справочка о том, в каких странах в Конституции упоминается Бог. Это США, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Германия, Греция, Польша, Австралия, Албания и так далее", - сказал он.

Митрополит Иларион подчеркнул, что в этих стран живут и неверующие. "Бог нужен всем. Даже если неверующие не признают существование Бога, то все равно они и их здоровье от него зависят", - считает он.

"Если Бог присутствует в нашем гимне, то почему Бог не может присутствовать в нашей Конституции?" - добавил митрополит Иларион.

Он также отметил, что предложение об упоминании Бога в Конституции РФ уже нашло поддержку в самых разных сегментах общества, на него положительно откликнулись представители иных религиозных традиций.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем телеграм-канале сообщил, что патриарх Кирилл во время трапезы после литургии, посвященной 11-летию его интронизации, призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что предложение об упоминании бога в основном законе будет обсуждаться рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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