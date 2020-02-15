Дирекцию спортивных и социальных проектов возглавил Максим Денисов

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Максим Денисов стал новым руководителем АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" после ухода прежнего гендиректора Азата Кадырова на должность первого заместителя министра спорта РФ. Об этом сообщила пресс-служба дирекции.

"Генеральным директором АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" назначен Максим Денисов. На этом посту он сменил Азата Кадырова, назначенного первым заместителем министра спорта Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте дирекции.

Денисов родился 22 июня 1985 года в Казани. В 2007 году окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет. С сентября 2018 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов".

АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" - официальный организатор крупных международных и всероссийских спортивных и иных мероприятий в Казани. Учредителями дирекции являются Министерство спорта Российской Федерации, Кабинет министров Республики Татарстан, "Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" и общероссийская общественная организация "Российский студенческий спортивный союз".