ВОЗ: дальнейшее развитие вызванной коронавирусом эпидемии невозможно предсказать

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом, невозможно спрогнозировать. Об этом заявил в субботу в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Невозможно предсказать, в каком направлении пойдет эпидемия коронавируса", - сказал он. Глава ВОЗ, в частности, выразил обеспокоенность воздействием эпидемии на страны со слабой системой здравоохранения.

В этой связи он призвал мировое сообщество проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом. "Мы должны руководствоваться солидарностью", - сказал он, добавив, что главную угрозу сейчас представляет "не вирус как таковой, а стигматизация", и следует "остановить ненависть". Гебрейесус предупредил также против политизации проблематики коронавируса. "Легко обвинять и заниматься политизацией, однако труднее решать проблему вместе", - напомнил он. "В нашем расколотом и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, где страны могут работать вместе ради общей цели", - сказал гендиректор ВОЗ, подчеркнув важную роль здравоохранения как моста, связывающего страны.