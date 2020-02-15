Лавров отметил транспарентность Китая в борьбе с коронавирусом

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Китай старается быть максимально прозрачным во всех вопросах, связанных с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Готовы работать с партнерами и по другим ключевым темам мировой повестки, среди которых борьба с эпидемиологическими угрозами. В этой связи не могу не упомянуть проявляемую Китаем исключительную транспарентность в борьбе с распространением коронавируса", - сказал он.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.