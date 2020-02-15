Президент Татарстана одобрил проект памятника воинам-интернационалистам в Казани

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Проект памятника воинам-интернационалистам, который планируется установить в казанском Парке Победы, был поддержан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он считает, что памятник должен стать воплощением памяти всех, кто отдал долг Родине, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Президенту республики рассказали о проекте памятника воинам-интернационалистам и показали макет того варианта, который был поддержан, в том числе родителями погибших солдат. Рустам Нургалиевич внимательно изучил проект, поддержал его, особо отметив, что самое главное - он должен стать воплощением памяти всех, кто отдал долг Родине", - сказала она.

Разработкой проекта и его финансированием занимается министерство культуры республики, уточнила Галимова. Ведомство сейчас начнет подсчет стоимости проекта, который был согласован. Макет памятника был представлен президенту Татарстана и ветеранам войны в Афганистане после церемонии награждения и вручения автомобилей участникам конфликта. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Рустам Минниханов наградил Орденом "Дуслык" ("Дружба") председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ (с 1991 по 2014 год), Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Руслана Аушева. Также Орден "Дуслык" был вручен общественному деятелю, участнику боевых действий в Республике Афганистан, Герою России Ильясу Дауди, председателю Координационного совета по вопросам ветеранов боевых действий Республики Татарстан, ветерану боевых действий, кавалеру Ордена Красной Звезды Ивану Егорову.

"Сегодня в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы вспоминаем и отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто в разные годы по долгу службы противостоял международному терроризму в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья. Афганская война навсегда останется в истории страны как свидетельство ратной доблести, символ стойкости и патриотизма воинов-интернационалистов. Вы - достойные продолжатели героизма отцов и дедов, одолевших врага в годы Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы празднуем в этом году", - сказал Минниханов на церемонии награждения. По его словам, в афганской войне приняли участие свыше 11,5 тысячи уроженцев республики, около 300 из них погибли.

Ежегодно с 2011 года в РФ 15 февраля официально отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Во время боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 годы погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.