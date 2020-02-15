{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Татарстана одобрил проект памятника воинам-интернационалистам в Казани

Рустам Минниханов считает, что памятник должен стать воплощением памяти всех, кто отдал долг Родине

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Проект памятника воинам-интернационалистам, который планируется установить в казанском Парке Победы, был поддержан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он считает, что памятник должен стать воплощением памяти всех, кто отдал долг Родине, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

На эту тему
Участник штурма дворца Амина: мы шли под прямой автоматный огонь

"Президенту республики рассказали о проекте памятника воинам-интернационалистам и показали макет того варианта, который был поддержан, в том числе родителями погибших солдат. Рустам Нургалиевич внимательно изучил проект, поддержал его, особо отметив, что самое главное - он должен стать воплощением памяти всех, кто отдал долг Родине", - сказала она.

Разработкой проекта и его финансированием занимается министерство культуры республики, уточнила Галимова. Ведомство сейчас начнет подсчет стоимости проекта, который был согласован. Макет памятника был представлен президенту Татарстана и ветеранам войны в Афганистане после церемонии награждения и вручения автомобилей участникам конфликта. Мероприятие было приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Рустам Минниханов наградил Орденом "Дуслык" ("Дружба") председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ (с 1991 по 2014 год), Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Руслана Аушева. Также Орден "Дуслык" был вручен общественному деятелю, участнику боевых действий в Республике Афганистан, Герою России Ильясу Дауди, председателю Координационного совета по вопросам ветеранов боевых действий Республики Татарстан, ветерану боевых действий, кавалеру Ордена Красной Звезды Ивану Егорову.

"Сегодня в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день мы вспоминаем и отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто в разные годы по долгу службы противостоял международному терроризму в горячих точках ближнего и дальнего зарубежья. Афганская война навсегда останется в истории страны как свидетельство ратной доблести, символ стойкости и патриотизма воинов-интернационалистов. Вы - достойные продолжатели героизма отцов и дедов, одолевших врага в годы Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы празднуем в этом году", - сказал Минниханов на церемонии награждения. По его словам, в афганской войне приняли участие свыше 11,5 тысячи уроженцев республики, около 300 из них погибли.

Ежегодно с 2011 года в РФ 15 февраля официально отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Во время боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 годы погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссия
Реклама на ТАСС
В митинге за референдум по Конституции в Москве приняли участие 300 человек
Согласованное мероприятие прошло без происшествий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС