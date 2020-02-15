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В Перми проложили дорогу, непригодную для общественного транспорта

Городские власти судятся с электросетевой компанией из-за опоры, которая мешает проезду

ТАСС, 15 февраля. Власти Перми судятся с электросетевой компанией из-за опоры на построенной дороге, которая не позволяет проехать общественному транспорту. Предприятие запросило деньги за перенос столба, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что жители микрорайона "Заостровка" в Перми просили пустить к ним общественный транспорт. Для этого потребовалось построить дорогу, город выделил на эти цели 99 млн рублей, однако автобусы не курсируют из-за электроопоры, стоящей посередине дорожного полотна.

"На этом участке подрядчик построил дорогу и разворотное кольцо для движения общественного транспорта. На разворотном кольце имеется опора ОАО "МРСК Урала", которая была учтена в проекте реконструкции дороги. В данный момент идет судебный процесс между подрядчиком и ОАО МРСК "Урала". Компания требует за перенос опоры с подрядчика денежные средства. МКУ "Пермблагоустройство" готово было осуществить перенос собственными силами, однако получило отказ со стороны сетевой компании. Суд должен состояться в конце февраля", - сообщили в мэрии.

В настоящее время общественный транспорт на данном участке не ходит, уточнили в пресс-службе.

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РоссияПермский край
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