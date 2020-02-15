В Петербурге безымянный сквер на юго-западе города назовут "Ленинградским"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Скверу на проспекте Стачек на юго-западе Санкт-Петербурга, по территории которого в годы Великой Отечественной войны проходил передний край обороны Ленинграда и где в настоящее время расположен памятник блокадному трамваю, планируется присвоить название "Ленинградский". Соответствующую инициативу горожан поддержал губернатор Александр Беглов, сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы города.

"Жители правильно вышли с таким предложением. Это хорошее решение, и мы обязательно претворим его в жизнь", - приводят в пресс-службе комментарий Беглова. Губернатор в субботу совершил рабочий объезд Кировского района.

Инициатива о присвоении безымянному скверу на проспекте Стачек, 114а, названия "Ленинградский" была выдвинута жителями района в одной из социальных сетей. "[Оно] будет напоминать о днях героической обороны нашего города в годы блокады. В этом сквере в 2007 году был установлен памятник блокадному трамваю. Здесь проходил передний край обороны Ленинграда, до линии фронта оставалось около трех километров", - также говорится в сообщении пресс-службы.

У въезда в трамвайный парк, где установлен вагон-памятник, в дни осады Ленинграда была сооружена баррикада из десятка вагонов, поваленных набок и заполненных песком и булыжником. Так трамвайщики хотели преградить путь врагу в случае наступления на город. Отсюда же они подвозили бойцов к линии фронта и увозили по рельсам раненых.

Планируется, что вопрос о названии сквера будет включен в повестку заседания городской Топонимической комиссии, которое пройдет в апреле текущего года.

Новая сцена для театра кукол

В ходе объезда района губернатор также объявил, что правительство Санкт-Петербурга рассмотрит возможность расширения Театра кукол "Бродячая собачка" за счет выделения дополнительных помещений на проспекте Стачек, дом 74. Театр, которому в этом году исполняется 30 лет, является одной из первых городских площадок, где стали ставить спектакли для самых юных зрителей. В активном репертуаре "Бродячей собачки" - 32 спектакля, за год его посещают более 26 тыс. зрителей, отметили в пресс-службе. Учреждение много работает с инвалидами, воспитанниками детских домов, интернатов, реабилитационных центров, а также с многодетными, малообеспеченными и неблагополучными семьями.

Кроме того, в субботу Беглов ознакомился с работой Городского центра реабилитации развития для детей, перенесших заболевания перинатального периода. В этом центре для пациентов в возрасте от трех месяцев до трех лет проводят лечение с использованием новейших методик реабилитации, таких как механо- и робототерапия, тренировки на компьютеризированных реабилитационных аппаратах, цветотерапия для контроля эмоционального состояния ребенка.

"Этот центр очень востребован, здесь оказывают помощь самым маленьким пациентам, он способен принимать на реабилитацию до 2 тыс. детей в год", - привели в пресс-службе слова главы города. Беглов предложил использовать прилегающую к зданию центра территорию для размещения уличных тренажеров для детей.