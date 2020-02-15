{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая в РФ соцгостиница для тяжелобольных детей из регионов откроется в Москве в марте

В социальной гостинице будет расположен реабилитационный центр и учебные классы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Два здания на юго-западе Москвы, в которых расположится первая в России социальная гостиница для тяжелобольных детей, приезжающих в столицу на лечение, а также их родителей, начнут принимать семьи уже в марте 2020 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель благотворительного фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко.

Власти Москвы в конце 2019 года передали благотворительному фонду "Добрый дом" два здания на юго-западе города, в которых расположится социальная гостиница. Передача в безвозмездную аренду сроком на 10 лет была осуществлена на основе распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

"Мы уже начали проводить локальный ремонт отдельных комнат в зданиях, он ведется поэтапно, чтобы уже с весны текущего года там мог проживать ряд семей, которые в настоящее время пребывают на съемных квартирах. Полностью завершить масштабную реставрацию здания мы сможем в течение двух лет. Работы финансируют меценаты", - сказала она.

Ромейко уточнила, что это будет гостиница квартирного типа - индивидуальные одно-, две- и трехкомнатные квартиры для каждой семьи с удобствами в каждой комнате, всего планируется сделать 67 квартир на 270 семей. На сегодняшний день здание уже оборудовано необходимой инфраструктурой, готов и архитектурный проект, его разработала компания IND Architects. Реконструкцию планируют проводить поэтапно в двух корпусах, чтобы на время работ в одном из зданий размещать первые семьи. Здание гостиницы имеет озелененную территорию с детскими и спортивными площадками, в будущем планируется оборудовать там также теплицы для проведения экотерапии для родителей.

В социальной гостинице будет расположен реабилитационный центр и учебные классы, дети и взрослые смогут получить психологическую помощь, проконсультироваться с врачами и сдать анализы. В настоящий момент фонд получил все документы на два здания, перезаключил договоры обслуживания с коммунальными и энергоснабжающим организациям Москвы.

Ромейко добавила, что в гостинице будет работать собственный юрист, который сможет рассказать семьям об их правах, обеспечить предоставление им необходимых выплат и льгот. Для детей будут организованы различные обучающие занятия, группы дневного пребывания для младшего возраста, а также профессиональные, профориентационные и развлекательные курсы для родителей. Она пояснила, что раньше в зданиях 1959 года постройки располагалась школа-интернат, однако учреждение было закрыто в 2015 году и последние годы пустовало.

О проблеме проживания больных

Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, вызвало общественный резонанс после серии случаев, когда соседи пытались выселить их из арендуемого благотворительными фондами жилья на почве неприязни. В письме для сбора подписей по вопросу выселения утверждалось, что такие дети якобы могут быть "заразными" и опасными для окружающих. По данным благотворительного фонда, онкобольной ребенок лечится в стационаре в среднем 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев (а иногда вплоть до четырех лет) проходит процедуры в клинике. Иногда стоимость проживания в Москве составляет до 80% всех расходов на лечение, отмечают в фонде.

О фонде

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. Это событие стало продолжением и развитием проекта "Добрый дом" фонда "Спаси жизнь", зарегистрированного в Камчатском крае, который появился в 2014 году и на протяжении пяти лет обеспечивал бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. С 2014 года поддержку получили более 1000 семей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кластер "Октава" госкорпорации "Ростех" открыл инженерный акселератор для молодежи в Туле
На площадке кластера будут дорабатываться идеи подростков, склонных к предпринимательству
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС