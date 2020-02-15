Первая в РФ соцгостиница для тяжелобольных детей из регионов откроется в Москве в марте

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Два здания на юго-западе Москвы, в которых расположится первая в России социальная гостиница для тяжелобольных детей, приезжающих в столицу на лечение, а также их родителей, начнут принимать семьи уже в марте 2020 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель благотворительного фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко.

Власти Москвы в конце 2019 года передали благотворительному фонду "Добрый дом" два здания на юго-западе города, в которых расположится социальная гостиница. Передача в безвозмездную аренду сроком на 10 лет была осуществлена на основе распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

"Мы уже начали проводить локальный ремонт отдельных комнат в зданиях, он ведется поэтапно, чтобы уже с весны текущего года там мог проживать ряд семей, которые в настоящее время пребывают на съемных квартирах. Полностью завершить масштабную реставрацию здания мы сможем в течение двух лет. Работы финансируют меценаты", - сказала она.

Ромейко уточнила, что это будет гостиница квартирного типа - индивидуальные одно-, две- и трехкомнатные квартиры для каждой семьи с удобствами в каждой комнате, всего планируется сделать 67 квартир на 270 семей. На сегодняшний день здание уже оборудовано необходимой инфраструктурой, готов и архитектурный проект, его разработала компания IND Architects. Реконструкцию планируют проводить поэтапно в двух корпусах, чтобы на время работ в одном из зданий размещать первые семьи. Здание гостиницы имеет озелененную территорию с детскими и спортивными площадками, в будущем планируется оборудовать там также теплицы для проведения экотерапии для родителей.

В социальной гостинице будет расположен реабилитационный центр и учебные классы, дети и взрослые смогут получить психологическую помощь, проконсультироваться с врачами и сдать анализы. В настоящий момент фонд получил все документы на два здания, перезаключил договоры обслуживания с коммунальными и энергоснабжающим организациям Москвы.

Ромейко добавила, что в гостинице будет работать собственный юрист, который сможет рассказать семьям об их правах, обеспечить предоставление им необходимых выплат и льгот. Для детей будут организованы различные обучающие занятия, группы дневного пребывания для младшего возраста, а также профессиональные, профориентационные и развлекательные курсы для родителей. Она пояснила, что раньше в зданиях 1959 года постройки располагалась школа-интернат, однако учреждение было закрыто в 2015 году и последние годы пустовало.

О проблеме проживания больных

Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, вызвало общественный резонанс после серии случаев, когда соседи пытались выселить их из арендуемого благотворительными фондами жилья на почве неприязни. В письме для сбора подписей по вопросу выселения утверждалось, что такие дети якобы могут быть "заразными" и опасными для окружающих. По данным благотворительного фонда, онкобольной ребенок лечится в стационаре в среднем 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев (а иногда вплоть до четырех лет) проходит процедуры в клинике. Иногда стоимость проживания в Москве составляет до 80% всех расходов на лечение, отмечают в фонде.

О фонде

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. Это событие стало продолжением и развитием проекта "Добрый дом" фонда "Спаси жизнь", зарегистрированного в Камчатском крае, который появился в 2014 году и на протяжении пяти лет обеспечивал бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. С 2014 года поддержку получили более 1000 семей.