Детский омбудсмен Москвы проработает вопросы соблюдения прав онкобольных детей из регионов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская планирует разработать ряд инициатив, касающихся соблюдения прав больных раком детей, которые приезжают на лечение в Москву из других регионов России. Об этом она сообщила ТАСС в субботу.

15 февраля по случаю Международного дня детей, больных раком, Ярославская провела встречу с фондом "Добрый дом", на которой обсуждались вопросы взаимодействия и помощи.

"Для семей, которые привозят онкобольных детей на лечение в столицу, очень остро встает вопрос соблюдения их прав, получения льгот. Я планирую со своим аппаратом заняться проработкой этих вопросов. Например, обеспечения бесплатной переквалификацией родителей, потому что многие вынуждены бросать работу и переезжать в Москву на долгие годы, и к сожалению, люди теряют квалификацию, становятся профнепригодными. Нужно обеспечить для них трудоустройство в сопряженных сферах, сделать бесплатные курсы, например, по обучению в сфере психологии, педагогики", - пояснила омбудсмен.

Кроме того, Ярославская планирует проработать инициативу, которая позволит детям с инвалидностью, приезжающим в столицу лечиться, использовать льготы на проезде в общественном транспорте. Еще одним первоочередным моментом она назвала обеспечение "адекватности функционирования" правил въезда и выезда для семей с такими детьми на территорию больниц на личном автотранспорте. Потому что сейчас, по ее словам, зачастую родители привозят в больницу ребенка с инвалидностью, но, выезжая с территории учреждения, они получают большой штраф, так как в машине нет ребенка.

Кроме того, на основании опыта и наиболее частых проблем фонда "Добрый дом" омбудсмен проработает вопросы по юридической, социальной и психологической помощи семьям с онкобольным детьми, которым смогут воспользоваться другие регионы России.

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. Это событие стало продолжением и развитием проекта "Добрый дом" фонда "Спаси жизнь", зарегистрированного в Камчатском крае, который появился в 2014 году и на протяжении пяти лет обеспечивал бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. С 2014 года поддержку получили более тысячи семей.