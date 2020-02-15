Кластер "Октава" госкорпорации "Ростех" открыл инженерный акселератор для молодежи в Туле

ТУЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Высшая техническая школа кластера "Октава" госкорпорации "Ростех" запустила молодежный инженерный кластер, на площадке которого будут дорабатываться идеи подростков в возрасте 14-16 лет, склонных к предпринимательству. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе кластера.

"Высшая техническая школа "Октава" при поддержке правительства Тульской области запустила инженерный акселератор. Школьники подавали свои заявки, обладая некой идеей проекта, которая может улучшить город, в проект были отобраны 72 подростка в возрасте 14-16 лет. На площадке этого акселератора школьникам помогут идею оформить как проект, с которым можно будет прийти к инвестору и к исполнительным органам власти", - сообщили ТАСС в пресс-службе кластера, отметив, что наибольшее количество заявок связано с развитием культурных площадок и доступной среды.

Как отмечается, проект получил грант министерства молодежной политики Тульской области для НКО. Самые актуальные идеи, проработанные на площадке акселератора, будут реализованы за счет средств партнеров площадки.

В рамках акселератора участники смогут не только доработать собственные проекты, но и включиться в команду к лидерам других проектов, а также получить знания и навыки в области технологического предпринимательства от ведущих федеральных экспертов и тренеров, проработать свои проекты в проектных мастерских до стадии прототипа и представить компетентному жюри. Итоги проекта будут подведены в июне 2020 года.

Творческий индустриальный кластер "Октава" - культурно-образовательный центр, созданный на базе одноименного действующего завода в Туле в апреле 2018 года. Кластер включает в себя музей станка, высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха с многофункциональным залом для проведения лекций и культурных мероприятий, техническую библиотеку, 1000-метровый многофункциональный зал для проведения лекций, концертов и спектаклей, уникальную не имеющую аналогов в России техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую и студию звукозаписи.