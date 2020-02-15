Из британских больниц выписаны 8 из 9 пациентов, госпитализированных с коронавирусом

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Восемь из девяти человек, у которых в Великобритании было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом (2019-nCoV), выписаны из больниц. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Национальной системы здравоохранения Англии, пациентам разрешили покинуть лечебные заведения после того, как два теста показали отсутствие у них заболевания.

Точно так же закончился карантин для 94 британцев, которые были эвакуированы в конце января из китайского Уханя. Все это время они находились под наблюдением врачей в больнице города Уиррал (графство Мерсисайд).

Таким образом, в Великобритании остается один человек, госпитализированный с коронавирусом. Еще чуть более ста человек, эвакуированных из КНР, продолжают находиться под карантином в городе Милтон-Кинс под Лондоном.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.